Calciomercato Milan: il City fa sul serio per un obiettivo rossonero

Tra i nomi accostati al Milan in ottica calciomercato c’è anche quello di Vuskovic. Il giocatorè però si avvicina alla Premier League

Tra i nomi accostati al Milan in ottica calciomercato c’è anche quello di Vuskovic. Il giocatorè però si avvicina alla Premier League:

come rivela The Athletic, il Manchester City ha presentato un’offerta da 10 milioni di euro più 2 di bonus all’Hajduk Spalato per il difensore classe 2007.