Calciomercato Milan, non ci sono più dubbi! Destino già stabilito per Walker, c’è lo scenario che sentenzia il futuro

Calciomercato Milan, nessun dubbio sul futuro di Kyle Walker: il terzino inglese non verrà riscattato dal club rossonero a giugno

Il calciomercato Milan ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto per Kyle Walker, il terzino inglese arrivato in prestito dal Manchester City lo scorso gennaio. Walker, che compirà 35 anni il prossimo 28 maggio, tornerà quindi al City al termine della stagione.



Il giocatore non sembra rientrare nei piani di Pep Guardiola per il futuro, poiché il tecnico spagnolo è già alla ricerca di un nuovo terzino destro per la prossima stagione.