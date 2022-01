Calciomercato Milan, Maldini prova lo sgambetto a Marotta: la situazione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ultime ore della sessione invernale di calciomercato ed è sfida aperta tra Milan e Inter.

Nel dettaglio, secondo quanto riporta la Gazzetta, il Derby di Milano si accende sul profilo di Gianluca Scamacca. La rosea sottolinea il vantaggio, in questo senso, dell’Inter; senza dimenticare che fu il Milan, per prima, ad accendere i riflettori sull’attaccante. Fino all’ultimo, quindi, in casa Milan, quella che porta a Scamacca, è una pista da continuare a seguire.