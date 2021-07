Calciomercato Milan: Maldini pesca dal Parma, ecco i due profili

Calciomercato Milan: non solo Giuseppe Pezzella, Maldini sarebbe interessato a portare in rossonero un classe ’98, ecco di chi si tratta

Il Milan sarebbe interessato a due profili del Parma. Non solo Giuseppe Pezzella per il fronte difensivo come vice Theo Hernandez, ma anche un attaccante esterno (solo con la partenza di Castillejo).

Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, la figura individuata sarebbe Dennis Man, rumeno classe 1998.