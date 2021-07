Pezzella in uscita dal Parma: potrebbe essere il vice-Hernandez al Milan

Giuseppe Pezzella è l’obiettivo del Milan per la corsia di sinistra: farà il vice-Theo Hernandez per Pioli

Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, il Milan mette la freccia per Giuseppe Pezzella, terzino sinistro del Parma retrocesso in Serie B. Il giocatore non ha ancora cominciato il ritiro con il club ducale e avrebbe ufficialmente chiesto la cessione.

Al momento in pole per l’acquisizione del suo cartellino è il club rossonero che l’avrebbe individuato come vice-Theo per la prossima stagione. Oltre al Milan su Pezzella c’è anche la Sampdoria.