Calciomercato Milan, sfuma Maguire? La presa di posizione di Carrick spiazza Tare

Calciomercato Milan, in casa rossonera potrebbe già sfumare la pista legata a Maguire del Manchester United. Ecco perchè

Il nome di Harry Maguire continua a orbitare intorno al pianeta rossonero come possibile rinforzo di peso per la difesa di Massimiliano Allegri. Tuttavia, nonostante il contratto dell’inglese con il Manchester United sia in scadenza a giugno 2026 e non si intravedano margini per un rinnovo, l’operazione invernale ha subito una brusca frenata.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la strada per portare il centrale classe ’93 a San Siro è diventata improvvisamente in salita a causa di una decisione ferma arrivata direttamente da Old Trafford.

Calciomercato Milan, il veto di Michael Carrick

Nonostante Maguire non sia stato un titolare inamovibile nell’ultimo periodo, il nuovo tecnico dei Red Devils, Michael Carrick, ha alzato le barricate:

Elemento Chiave: Per l’ex centrocampista, oggi alla guida dello United, Maguire resta una risorsa fondamentale per la leadership dello spogliatoio e per le rotazioni in un reparto difensivo numericamente ridotto.

Per l’ex centrocampista, oggi alla guida dello United, Maguire resta una risorsa fondamentale per la leadership dello spogliatoio e per le rotazioni in un reparto difensivo numericamente ridotto. Blocco Invernale: Carrick avrebbe posto il veto assoluto alla partenza del difensore in questa finestra di gennaio. Lo United non intende privarsi di un giocatore così esperto senza avere in mano un sostituto di pari livello, merce rara nel mercato di riparazione.

La Strategia del Milan e la “occasione 2026”

Il Milan, sotto la regia di Igli Tare, resta alla finestra. L’interesse per Maguire nasce dalla necessità di aggiungere carisma a un reparto che, come sottolineato anche da opinionisti come Costacurta, ha mostrato qualche lacuna di posizionamento.

Parametro Zero all’orizzonte: Se il muro di Carrick dovesse reggere fino a febbraio, il Milan potrebbe decidere di spostare l’obiettivo sull’estate. A quel punto, con un solo anno di contratto residuo (o puntando al 2026 a zero), Maguire diventerebbe una vera opportunità low-cost .

Se il muro di Carrick dovesse reggere fino a febbraio, il Milan potrebbe decidere di spostare l’obiettivo sull’estate. A quel punto, con un solo anno di contratto residuo (o puntando al 2026 a zero), Maguire diventerebbe una vera opportunità low-cost . Alternative: Al momento, i rossoneri valutano anche altri profili come Kim (difficile per l’ingaggio) o Dragusin, ma Maguire resta il nome che più stuzzica per l’impatto mediatico e l’esperienza internazionale.

