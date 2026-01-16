Calciomercato
Mercato Milan, viva la suggestione Maguire ma l’opportunità si scontra con un pesante ostacolo. Ecco quale
Mentre il mercato di gennaio entra nella sua fase più calda, spunta un nome altisonante per la difesa del Diavolo. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, intermediari avrebbero offerto al Milan il profilo di Harry Maguire, difensore centrale classe ’93 in uscita dal Manchester United. Tuttavia, quella che potrebbe essere l’ennesima operazione “alla Tomori” o “alla Walker” sta incontrando un freno significativo.
Mercato Milan, la situazione: scadenza e Infortuni
Il capitano dello United vive una situazione contrattuale particolare, ma è la sua tenuta atletica a preoccupare la dirigenza rossonera:
- Il nodo fisico: Maguire è reduce da un lungo stop per un infortunio muscolare alla coscia che lo ha tenuto lontano dai campi per circa due mesi (53 giorni totali).
- Mancanza di ritmo: Sebbene sia appena rientrato in gruppo, l’inglese non gioca una partita ufficiale da novembre. Allegri, che ha bisogno di rinforzi immediati per la volata Scudetto, teme che i tempi per rivederlo al top della forma siano troppo lunghi per le necessità attuali del club.
- Affare low-cost: Il contratto di Maguire scadrà il 30 giugno 2026. Questo permetterebbe al Milan di prelevarlo a gennaio per una cifra contenuta o di tentare il colpo a parametro zero in estate.
La strategia di Igli Tare
Con lo scambio Loftus-Cheek-Gatti in stallo e la bocciatura di Diego Coppola per mancanza di rapidità, il nome di Maguire resta sullo sfondo come opportunità di fine mercato. Il Milan valuta l’esperienza e la fisicità del difensore, ma non vuole rischiare di ingolfare l’infermeria con un giocatore che necessita di un “rodaggio” prolungato.