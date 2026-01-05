Calciomercato Milan, suggestione Luiz Felipe? L’usato sicuro che non scalda il Diavolo

Calciomercato Milan, i rossoneri riflettono anche sul profilo di Luiz Felipe ma al momento l’ex Lazio non scalda la dirigenza

Mentre il treno scudetto procede a ritmi serrati, la dirigenza del Milan continua a setacciare il mercato europeo alla ricerca del tassello mancante per la difesa di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, tra i profili sondati dal DS Igli Tare è spuntato anche quello di una vecchia conoscenza del calcio italiano: Luiz Felipe.

Calciomercato Milan, il profilo: conoscenza della Serie A e duttilità

L’italo-brasiliano, attualmente in forza al Rayo Vallecano dopo le esperienze con Betis Siviglia e Al-Ittihad, rappresenta un’opzione di grande esperienza internazionale.

Il legame con Tare: È stato proprio l’attuale DS rossonero a portarlo giovanissimo alla Lazio , dove Luiz Felipe è cresciuto fino a diventare un pilastro della difesa biancoceleste e a guadagnarsi la convocazione in Nazionale Italiana.

Adattabilità tattica: Per Allegri sarebbe un profilo "pronto all'uso", capace di giocare con disinvoltura sia nella difesa a tre che a quattro, conoscendo perfettamente i movimenti richiesti dal tatticismo esasperato della Serie A.

Le perplessità di Via Aldo Rossi

Nonostante i sondaggi esplorativi, il nome dell’ex laziale non sembra aver convinto pienamente i vertici milanisti. Sebbene le piste che portano a Kim e Gatti siano considerate troppo onerose, la dirigenza rossonera nutre dei dubbi sulla tenuta fisica e sulla continuità mostrata da Luiz Felipe nelle ultime stagioni tra Spagna e Arabia Saudita. Al momento, l’italo-brasiliano resta una pista secondaria rispetto a profili più fisici come Eric Dier o giovani emergenti come Diego Coppola.