Mercato Milan, Dier scala posizioni? Il difensore del Monaco offerto nelle ultime ore, Tare e Allegri riflettono

Mercato Milan, in difesa può scalare posizioni il nome di Eric Dier: il difensore del Monaco è stato offerto nuovamente nelle ultime ore

Il mercato di gennaio del Milan entra in una fase cruciale per la difesa. Con il reparto offensivo puntellato dall’arrivo di Niclas Füllkrug, il DS Igli Tare è ora concentrato esclusivamente sulla ricerca di un centrale che possa garantire solidità e carisma alla retroguardia di Massimiliano Allegri. Se per Federico Gatti il muro della Juventus appare invalicabile — nonostante il gradimento del tecnico per il suo ex pupillo — nelle ultime ore è emersa una pista internazionale a sorpresa: Eric Dier.

Mercato Milan, il profilo di Dier: esperienza e duttilità al servizio di Max

Il difensore inglese classe 1994, attualmente in forza al Monaco, è stato proposto ai rossoneri come soluzione pronta all’uso. Dier risponde all’identikit tracciato da Allegri: un calciatore esperto, con un passato importante tra Tottenham e Bayern Monaco, e capace di agire sia in una difesa a tre (perfetto per il 3-5-2 rossonero) sia come mediano davanti alla difesa.

Stagione 2025/26: Con la maglia dei monegaschi, Dier ha collezionato finora prestazioni di sostanza, dimostrando di aver superato i piccoli problemi muscolari che lo hanno rallentato a novembre.

Con la maglia dei monegaschi, Dier ha collezionato finora prestazioni di sostanza, dimostrando di aver superato i piccoli problemi muscolari che lo hanno rallentato a novembre. Qualità tecnica: Spicca la sua precisione nei passaggi ( oltre il 91% ), caratteristica fondamentale per la costruzione dal basso richiesta nel calcio moderno.

Spicca la sua precisione nei passaggi ( ), caratteristica fondamentale per la costruzione dal basso richiesta nel calcio moderno. Presenza fisica: Grazie ai suoi 191 cm, Dier garantisce una protezione aerea superiore, come dimostrato dai 3 gol già segnati in stagione tra Ligue 1 e Champions League.

La strategia di gennaio

Mentre piste come Kim o Skriniar rimangono difficili per costi e ingaggi, Dier rappresenta un’opportunità “low cost” di alto livello. Il suo contratto con il Monaco scade nel 2028, ma il club francese potrebbe aprire a un prestito con diritto di riscatto, formula ideale per il Milan per testare il giocatore prima di un investimento definitivo.