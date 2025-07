Calciomercato Milan, Lucca piano B: Tare e Allegri si cautelano, lo scenario intorno alla punta

Calciomercato Milan, Lorenzo Lucca è il cosiddetto piano B per l’attacco rossonero della prossima stagione: tutti i dettagli

Il calciomercato estivo è entrato nel vivo e il Milan, sempre alla ricerca di opportunità per rafforzare la propria rosa, sta monitorando con attenzione diverse situazioni. Una di queste riguarda l’attaccante Lorenzo Lucca, il cui profilo, sebbene non rappresenti la prima scelta assoluta per l’attacco rossonero, suscita comunque un certo interesse all’interno della dirigenza di Via Aldo Rossi. L’informazione, riportata da Giordano su Gazzetta.it, evidenzia come il calciomercato Milan stia seguendo l’evolversi della situazione del centravanti, mantenendo una posizione di attesa e osservazione.

Attualmente, le priorità del Milan sul mercato sono ben definite e vertono su altri reparti del campo. La dirigenza rossonera, infatti, è fortemente impegnata nella ricerca di nuovi terzini, sia a destra che a sinistra, per garantire maggiore copertura e qualità sulle fasce. Questa necessità di rafforzare le corsie laterali della difesa è diventata una priorità assoluta dopo un’attenta analisi delle prestazioni della scorsa stagione e in vista degli impegni futuri, tra campionato e competizioni europee. Il Milan punta a trovare profili che possano offrire solidità difensiva e al contempo una spinta offensiva significativa, caratteristiche ritenute fondamentali per il gioco del tecnico Massimiliano Allegri.

Nonostante l’attenzione sia rivolta principalmente ai terzini, il nome di Lucca non è scomparso dai taccuini dei dirigenti milanisti. L’attaccante, apprezzato per la sua fisicità, la sua capacità di fare reparto e il suo fiuto del gol, potrebbe rappresentare un’opportunità interessante qualora le condizioni di mercato lo rendessero vantaggioso. Il Milan, notoriamente attento ai giovani talenti italiani e alle soluzioni a basso costo, potrebbe considerare Lucca come un’opzione per il reparto avanzato, specialmente in un contesto di rotazione o come potenziale vice-attaccante qualora il reparto offensivo necessiti di ulteriori rinforzi oltre alle prime scelte.

L’interesse per Lucca, sebbene non primario, suggerisce una strategia di mercato a più livelli da parte del Milan. Mentre si cerca di chiudere per i profili più urgenti, la società monitora anche i giocatori che potrebbero diventare occasioni nel corso dell’estate. La flessibilità tattica e la capacità di adattamento alle diverse situazioni di gioco sono qualità che Lucca ha dimostrato in passato, rendendolo un profilo intrigante per il futuro.

In sintesi, il Milan ha un quadro chiaro delle sue necessità e delle sue priorità sul mercato. La ricerca di terzini è in cima alla lista, ma l’interesse per Lorenzo Lucca dimostra che il club è pronto a cogliere opportunità impreviste e a investire su giocatori promettenti che possano apportare valore alla rosa. I tifosi rossoneri possono aspettarsi un’estate ricca di movimenti e di attese, con la dirigenza impegnata a costruire una squadra competitiva per la prossima stagione, attenta sia alle esigenze immediate che alle prospettive a lungo termine.