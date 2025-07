Calciomercato Milan, duello serrato per l’acquisto di Lucca: si è inserita una nuova pretendente a sorpresa. Le ultimissime sui rossoneri

Si scatena l’asta per Lorenzo Lucca, il centravanti dell’Udinese che ha saputo imporsi come uno dei profili più interessanti in Serie A. Non solo club italiani, ma anche diverse squadre europee avrebbero messo gli occhi sul potente attaccante, ma ora le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un forte inserimento di due big della Serie A: l’Atalanta e il Milan.

Il nome di Lucca è sulla bocca di tutti dopo una stagione che lo ha visto protagonista con la maglia friulana. La sua stazza imponente, unita a un buon fiuto del gol e una capacità di lavorare per la squadra, lo rendono un attaccante moderno e ambito. Per l’Atalanta, l’interesse per Lucca si inserirebbe perfettamente nella filosofia del club, che spesso ha saputo valorizzare al meglio attaccanti fisici e dinamici. La “Dea” potrebbe vederlo come il centravanti ideale per il suo gioco offensivo, capace di aprire spazi e finalizzare le azioni.

Non è da meno l’interesse del Milan. Con Massimiliano Allegri che si appresta a iniziare la sua nuova avventura rossonera, la ricerca di un attaccante con determinate caratteristiche è una priorità. Lucca, con la sua abilità nel gioco aereo e la sua capacità di tenere palla, potrebbe essere un’ottima alternativa o un valido compagno per gli altri attaccanti in rosa, offrendo diverse soluzioni tattiche al tecnico livornese. Un centravanti forte fisicamente potrebbe essere l’elemento che mancava per completare un reparto offensivo già ricco di talento.

L’Udinese, dal canto suo, sa di avere un gioiello tra le mani e non ha alcuna intenzione di svenderlo. La richiesta per Lucca sarà alta, ma l’interesse di club così prestigiosi potrebbe scatenare un’autentica asta al rialzo. Sarà interessante capire quale delle due squadre, Milan o Atalanta, riuscirà ad affondare il colpo e ad assicurarsi le prestazioni del promettente centravanti, che si prepara a vivere un’estate rovente sul fronte mercato.