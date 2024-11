Calciomercato Milan, intrigo Lucca! Spunta il top club, la posizione del Diavolo

Calciomercato Milan, i rossoneri restano interessati a Lucca dell’Udinese: sul centravanti italiano è piombata anche la Juve

Sarebbe Lorenzo Lucca il primo nome sulla lista del calciomercato Juve per rinforzare l’attacco nel mese di gennaio e consegnare a Thiago Motta un’alternativa in un reparto che conta solo Vlahovic come unica punta.

A riportarlo è il Corriere dello Sport che svela come i bianconeri siano determinati a provarci sebbene la volontà dell’Udinese sia quella di non privarsene a stagione in corso. Sul centravanti italiano è forte anche l’interesse del calciomercato Milan.