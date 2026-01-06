Calciomercato Milan, pronto un assalto della Lazio a Loftus-Cheek per il dopo Guendouzi

Calciomercato Milan, Lazio pronta a puntare sul centrocampista rossonero per sostituire il partente Guendouzi

Il mercato di gennaio si accende improvvisamente sull’asse Roma-Milano. Secondo quanto riportato da TMW, la Lazio avrebbe iniziato un pressing asfissiante per assicurarsi le prestazioni di Ruben Loftus-Cheek, il possente centrocampista inglese attualmente in forza ai rossoneri. Il club capitolino si sta preparando a una profonda ristrutturazione del reparto mediano, dettata dalla sempre più probabile partenza di Matteo Guendouzi, il combattivo centrocampista francese ex Marsiglia, che appare ormai a un passo dal vestire la maglia del Fenerbahce.

Il piano di Sarri e il muro del Diavolo

Il nome in cima alla lista dei desideri di Maurizio Sarri, l’esperto tecnico toscano noto per la sua filosofia di gioco basata sul palleggio, è proprio quello del numero 8 del Milan. Tra i due esiste un legame professionale consolidato: Sarri ha già allenato Loftus-Cheek durante l’esperienza comune al Chelsea, riuscendo a esaltarne le doti fisiche e gli inserimenti offensivi.

Tuttavia, strappare il calciatore al club meneghino non sarà un’impresa semplice. Come riferisce TMW, la dirigenza del Milan al momento non sembra intenzionata a privarsi di una pedina così importante a metà stagione. La posizione del club di via Aldo Rossi è chiara: Servirà un’offerta molto convincente da parte della Lazio per far vacillare i rossoneri e indurli a dare il via libera alla cessione.

Tesoretto e ambizioni biancocelesti

Nonostante le resistenze del Diavolo, la Lazio dispone della forza economica per tentare l’affondo. Grazie alla recente cessione di Valentín Castellanos, il giovane attaccante argentino trasferitosi per cercare maggiore spazio, e all’imminente incasso derivante dall’addio di Guendouzi, i biancocelesti hanno accumulato un tesoretto significativo. Questo budget permetterà alla società del presidente Lotito di muoversi con decisione durante la finestra invernale, cercando di regalare a Maurizio Sarri l’innesto di qualità necessario per puntare ai vertici della classifica.

Il mese di gennaio dirà se il richiamo del vecchio maestro basterà a convincere Loftus-Cheek a sposare il progetto laziale o se i rossoneri riusciranno a trattenere il loro gigante inglese.