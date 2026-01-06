Infortunio Loftus-Cheek, inglese a rischio per Milan Genoa: cosa è successo oggi a Milanello

News
Infortunio Loftus-Cheek, l’inglese ha accusato un piccolo problema muscolare oggi in allenamento ed è a rischio per Milan-Genoa
Il martedì di lavoro a Milanello si chiude con una notizia che preoccupa Massimiliano Allegri in vista del primo impegno ufficiale del 2026. Come riferito dall’inviato di Sky Sport, Peppe Di Stefano, la seduta odierna ha fatto registrare un rallentamento forzato per Ruben Loftus-Cheek, che non si è allenato con il resto del gruppo.
Infortunio Loftus-Cheek, piccolo intoppo per Ruben
Il centrocampista inglese ha svolto una sessione di lavoro personalizzato a causa di un piccolo problema fisico. Al momento, filtrano sensazioni di cautela: lo staff medico rossonero parla di un “intoppo” di lieve entità, ma i tempi strettissimi verso la sfida di giovedì sera contro il Genoa mettono seriamente in dubbio la sua presenza dal primo minuto.
La giornata di domani sarà decisiva: se il giocatore riuscirà a tornare parzialmente in gruppo, potrebbe strappare una convocazione per la panchina, ma Allegri non sembra intenzionato a forzare i tempi, specialmente considerando la cronica delicatezza muscolare del gigante ex Chelsea.
Emergenza o Turnover? Le scelte di Max
L’eventuale assenza di Loftus-Cheek, che si aggiunge alle condizioni non ottimali di Nkunku, costringe Allegri a ridisegnare la mediana e la trequarti del suo 3-5-2:
- Chance per Jashari: Come anticipato anche da Milannews24, crescono le quotazioni di Ardon Jashari. Se l’inglese non dovesse farcela, lo svizzero potrebbe agire da regista al posto di Modric
- Pulisic-Leão confermati: Senza la fisicità di Ruben a supporto, il peso dell’attacco graverà interamente sulle spalle della coppia Pulisic-Leão, con l’americano chiamato a raccordare i reparti proprio come faceva Loftus-Cheek.
