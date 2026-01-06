Milanello
MN24 – Infortunio Nkunku, brutte notizie da Milanello: gli aggiornamenti sul francese in vista del Genoa
Infortunio Nkunku, anche oggi l’attaccante francese ha lavorato a parte: difficile la convocazione in vista della sfida contro il Genoa
Le notizie che arrivano dal centro sportivo rossonero non lasciano presagire nulla di buono per il prossimo turno di campionato. Come riportato da Milannews24, Christopher Nkunku ha svolto anche oggi un allenamento personalizzato, confermando che il dolore alla caviglia — causato da un duro pestone subito contro il Verona — non è ancora stato smaltito del tutto.
Infortunio Nkunku: il francese verso il forfait
A soli due giorni dalla sfida contro il Genoa di giovedì sera, la presenza dell’attaccante francese appare sempre più improbabile. Nonostante la doppietta che sembrava averlo sbloccato psicologicamente, la cautela dello staff medico e di Massimiliano Allegri suggerisce che non verranno presi rischi, specialmente in vista del fitto calendario di gennaio.
Le alternative di Allegri
Senza Nkunku, il tecnico rossonero sta studiando le contromosse per mantenere il primato:
- Il ritorno del tandem d’oro: Allegri è orientato a rilanciare dal primo minuto la coppia formata da Rafael Leão e Christian Pulisic. L’americano ha smaltito i recenti fastidi fisici e si candida a guidare l’attacco insieme al portoghese.
- L’opzione Füllkrug: In caso di necessità di una punta più fisica contro la difesa chiusa del Grifone, Niclas Füllkrug resta l’alternativa principale, pronto a subentrare a gara in corso.
- La variabile Loftus-Cheek: Resta viva l’ipotesi di avanzare l’inglese nel ruolo di seconda punta/appoggio, una soluzione già vista nelle scorse settimane.