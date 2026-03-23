Calciomercato Milan, la lista degli obiettivi di Allegri: dalla difesa all’attacco, ecco i nomi fatti dal tecnico rossonero

Calciomercato Milan, lunga lista di obiettivi richiesti da Allegri per perfezionare la rosa rossonera. Ecco tutti i nomi più concreti

Il Milan inizia a programmare il prossimo calciomercato estivo, con diverse priorità già individuate dalla dirigenza rossonera. In cima alla lista c’è il rafforzamento dell’attacco, reparto che in questa stagione ha mostrato evidenti limiti in termini di continuità realizzativa.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il primo nome è quello di Mateo Retegui, centravanti della Nazionale italiana, considerato il profilo ideale per guidare l’attacco rossonero. L’interesse sarebbe stato confermato anche da una recente cena tra il direttore sportivo Igli Tare e l’agente del giocatore, segnale concreto di un dialogo già avviato. Retegui, però, non è l’unico profilo monitorato: il Milan continua a valutare più opzioni per rinforzare il reparto offensivo.

Difesa: Allegri vuole Gatti, resta viva la pista Gila

Non solo attacco, perché anche la difesa potrebbe essere protagonista di cambiamenti importanti. Massimiliano Allegri starebbe spingendo per l’arrivo di Federico Gatti, difensore centrale della Juventus, ritenuto un giocatore affidabile e già pronto per il campionato italiano.

Parallelamente, resta attuale anche il nome di Mario Gila, centrale della Lazio, già seguito nei mesi scorsi e ancora presente nella lista della dirigenza rossonera. Due profili diversi ma entrambi graditi per rinforzare la retroguardia.

Centrocampo e fascia: idea Goretzka

Tra le esigenze individuate dal Milan c’è anche quella di intervenire sulla fascia sinistra, dove potrebbe arrivare un nuovo terzino al posto di Pervis Estupinan, oltre all’inserimento di una mezzala destra per completare il centrocampo.

In quest’ottica, prende quota anche il nome di Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, giocatore di esperienza internazionale capace di garantire qualità, fisicità e inserimenti offensivi.

Il mercato del Milan si preannuncia dunque intenso e articolato, con la dirigenza pronta a muoversi su più fronti per costruire una rosa più competitiva in vista della prossima stagione. Le prossime settimane saranno decisive per capire quali trattative potranno entrare nel vivo e quali saranno le scelte definitive del club rossonero.

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