Mercato Milan, vertice tra Allegri e la dirigenza rossonera: ecco di cosa si è discusso. Obiettivi, budget e…

Mercato Milan, summit tra Allegri e la dirigenza rossonera in vista della prossima stagione: ecco di cosa si è discusso

Il Milan ritrova il sorriso a San Siro grazie al 3-2 inflitto al Torino, un successo fondamentale che permette a Massimiliano Allegri di gestire la sosta con rinnovata serenità. Tuttavia, l’attenzione si è spostata rapidamente dal campo alle stanze del potere. Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano di Sky Sport, nei giorni scorsi si è tenuto un summit decisivo a Casa Milan per tracciare le linee guida del futuro sportivo del club.

Mercato Milan, obiettivi, budget e l’incontro tra Allegri, Furlani, Tare e Ibrahimovic

All’incontro erano presenti le figure chiave dell’area tecnica e societaria: l’allenatore Massimiliano Allegri, l’amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il senior advisor Zlatan Ibrahimovic. Durante il confronto si è discusso ampiamente di prospettive, budget e delle specifiche richieste del tecnico per rinforzare la rosa. La strategia individuata conferma la filosofia delle ultime stagioni: investire su giovani dal grande potenziale affiancandoli a veterani di esperienza per garantire equilibrio e crescita costante al gruppo.

L’unità d’intento tra società e squadra è stata confermata anche da un altro retroscena: «venerdì sera, alla vigilia della gara col Torino, Furlani e Tare hanno visitato la squadra in ritiro e si sono fermati a cena col gruppo». Un segnale di compattezza in vista della volata finale di campionato.