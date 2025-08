Calciomercato Milan, Jashari più lontano? La mossa del Brugge spiazza Tare e Furlani. Cosa è successo

Calciomercato Milan, si allontana Jashari? Il Brugge ha inserito il calciatore nella propria lista Champions League

Il calciomercato è in fermento, e il Milan, sotto la nuova gestione tecnica di Massimiliano Allegri e la direzione sportiva di Igli Tare, sta scandagliando il mercato alla ricerca di rinforzi mirati per il proprio centrocampo. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza negli ambienti rossoneri, spicca quello di Ardon Jashari, giovane e promettente centrocampista attualmente in forza al Club Brugge. La notizia del suo interesse è diventata ancora più rilevante considerando la sua inclusione nella rosa ufficiale del club belga per la UEFA Champions League, un segnale chiaro del suo valore e del suo status all’interno della squadra.

L’interesse del calciomercato Milan per Jashari non è certo casuale. Il club di Via Aldo Rossi è alla ricerca di un profilo che possa garantire dinamismo, qualità nel possesso palla e intelligenza tattica in mezzo al campo. Jashari, nonostante la sua giovane età, ha già dimostrato di possedere queste caratteristiche, emergendo come uno dei talenti più brillanti nel panorama calcistico belga. La sua capacità di leggere il gioco, di interdire le linee di passaggio e di avviare l’azione offensiva lo rende un elemento prezioso, un vero e proprio jolly che potrebbe integrarsi perfettamente negli schemi di Allegri. Il tecnico livornese, noto per la sua predilezione per un centrocampo solido e versatile, vedrebbe in Jashari un elemento chiave per la sua nuova mediana, in grado di offrire sia copertura che spinta.

La presenza di Jashari nella lista UEFA Champions League del Brugge, come confermato dal sito ufficiale della UEFA (fonte: UEFA.com), sottolinea ulteriormente la sua importanza per la squadra belga e la sua esposizione a livello internazionale. Questo aspetto, se da un lato ne accresce il valore di mercato, dall’altro testimonia la sua esperienza in palcoscenici di prestigio, un fattore non indifferente per un club ambizioso come il Milan. Acquistare un giocatore già abituato ai ritmi e alla pressione delle competizioni europee rappresenterebbe un vantaggio significativo in termini di adattamento e rendimento immediato. La dirigenza rossonera, con Igli Tare in prima linea, sta monitorando attentamente la situazione, consapevole che la concorrenza per un talento del genere è destinata ad essere agguerrita.

La strategia di mercato del Milan, sotto la guida di Tare, sembra puntare su un mix di giovani promesse e giocatori di esperienza, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva su più fronti. L’inserimento di un profilo come Jashari rientra perfettamente in questa visione, aggiungendo freschezza, energia e potenziale di crescita a un reparto che necessita di nuove linfe. L’eventuale trattativa con il Club Brugge si preannuncia complessa, ma l’interesse del Milan è concreto e la volontà di rinforzare il centrocampo è una priorità assoluta per Allegri e la sua squadra. Sarà interessante vedere come si evolveranno le prossime settimane e se il talento svizzero riuscirà a vestire la gloriosa maglia rossonera.