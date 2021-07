Calciomercato Milan: l’Eintracht non molla Hauge, pronta una nuova offerta

L’Eintracht non molla Jens Petter Hauge e starebbe preparando un nuovo affondo. Il Milan chiede non meno di 12 milioni di euro

Jens Petter Hauge, giunto in rossonero lo scorso anno per soli 4 milioni di euro, sarebbe pronto già a lasciare Milanello nel corso di questa sessione di mercato estiva.

Stando a quanto riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, l’Eintracht Francoforte non avrebbe mollato il giocatore e sarebbe pronto ad alzare la proposta (attualmente di 8 milioni di euro). Il Milan chiederebbe non meno di 12-13 milioni.