L’agente di Hauge: «Ecco da dove arrivano le offerte per lui»

L’agente di Hauge, Bastianelli, ha rivelato di aver avuto offerte interessanti da Bundesliga e Premier: il futuro dell’esterno è in bilico

L’agente di Hauge, Patrick Bastianelli, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha fatto il punto sul futuro di Hauge, con un approfondimento anche su Frank Kessié:

«Franck è un giocatore fondamentale sia per gli equilibri che per i numeri realizzativi. Il mercato in corso è caratterizzato dalle priorità, ossia dai rinnovi dei giocatori e non dai trasferimenti. Hauge? È un giocatore che ha fatto bene, ha avuto un grandissimo impatto, soprattutto nella prima parte di stagione. Stanno arrivando interessamenti dalla Bundesliga e dalla Premier».