Calciomercato Milan, clamorosa presa di posizione! Se ne vanno a fine anno, non ci sono più dubbi

Calciomercato Milan, la società ha deciso: in estate separazione certa con Theo Hernandez, in bilico Rafael Leao. Ultime

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha preso una decisione precisa sul futuro di Theo Hernandez e Rafael Leao. Con il terzino francese arriverà la separazione certa a meno che l’ex Real Madrid non si impunti per rimanere a scadenza a giugno del 2026.

Meno netta la posizione su Rafael Leao: il portoghese è in bilico ma con un contratto in essere ancora lungo (scadenza 2028) tutto dipenderà dalle offerte. Al momento ne è arrivata solo una dall’Arabia Saudita, meta rifiutata seccamente dal calciatore.