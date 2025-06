Condividi via email

Calciomercato Milan, Rafael Leao non è incedibile: potrebbe davvero partire davanti a questo scenario. Le ultimissime notizie

Rafael Leao è considerato incedibile dal Milan, una colonna portante su cui costruire il futuro della squadra. Tuttavia, il Bayern Monaco sembra fare sul serio e, secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, è pronto a presentare una maxi-offerta che potrebbe far vacillare le certezze del Diavolo.

Il Milan ha sempre ribadito la volontà di trattenere il suo fuoriclasse portoghese. Leao, con la sua velocità, il dribbling e la capacità di spaccare le partite, è diventato il simbolo del reparto offensivo rossonero e un idolo per i tifosi. Il club ha lavorato a lungo per blindarlo con un contratto che lo lega a Milanello fino al 2028, con una clausola rescissoria di 175 milioni di euro, a riprova della sua centralità nel progetto.

Nonostante questa posizione ferma, l’interesse del Bayern Monaco non può essere ignorato. Il club bavarese, noto per la sua aggressività sul mercato e la sua solidità economica, è alla ricerca di un esterno offensivo di alto livello per rafforzare la propria rosa e Leao rientra perfettamente nei loro parametri. L’idea di una “grande offerta” prospettata da Tuttosport suggerisce che il Bayern sia disposto a mettere sul tavolo una cifra ben al di sopra delle normali valutazioni di mercato, forse avvicinandosi proprio alla clausola.

Una proposta economicamente irrinunciabile potrebbe mettere il Milan di fronte a una difficile scelta. Se da un lato c’è la volontà di non privarsi di uno dei giocatori più rappresentativi, dall’altro una somma elevatissima garantirebbe risorse importanti per finanziare altri innesti e rinforzare ulteriormente la squadra in più reparti.

Per ora, il Milan considera Leao intoccabile. Ma l’insistenza del Bayern Monaco e la prospettiva di un’offerta “monstre” potrebbero costringere il Diavolo a riflettere seriamente sul futuro del suo gioiello. Il calciomercato è imprevedibile, e le prossime settimane potrebbero riservare sorprese in questa delicata trattativa.