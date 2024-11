Calciomercato Milan, rebus Leao: Il top club fa sul serio! Questa figura chiave dell’affare? I tifosi tremano

Calciomercato Milan, Leao è un rebus: il Barcellona si muove per la prossima estate, Mendes al lavoro. La posizione del Diavolo

Come riferito da calciomercato.com, resta in bilico nel calciomercato Milan il futuro di Rafael Leao:

PAROLE – «Leão ha una via di uscita già stabilità dal Milan: clausola da 175 milioni esercitabile in estate fino al 15 luglio. Questa prima parte di stagione, caratterizzata da un solo in campionato, contro la Lazio, e ben tre panchine consecutive, ha visto scendere in picchiata la valutazione di Rafael che oggi non supera i 50/60 milioni di euro. Pochi, troppo pochi per un Milan che resta convinto di avere tra le mani un giocatore con tutte le qualità tecniche e fisiche per diventare un crack mondiale. Ad oggi, però, totalmente inespresso. Senza dimenticare che negli ultimi 12 mesi sono un paio di squadre arabe e il Barcellona hanno mostrato un certo tipo di interesse per il classe 1999. Una pista da seguire con la giusta attenzione per il futuro di Rafa è proprio quella che porta al Barcellona. Nulla di concreto o avanzato, sia chiaro, ma il fatto che si stia muovendo Jorge Mendes in prima persona è un segnale che sul mercato conta. Eccome se conta. Il super agente portoghese è molto vicino sia al presidente dei catalani che al papà di Leão, Antonio. Il lavoro è finalizzato alla prossima estate perché il Barcellona non ha le possibilità economiche per concludere l’operazione già a gennaio. Ma qualcosa si muove e il Milan deve fare chiarezza perché Leão non può e non deve essere un peso. Ma una risorsa tecnica ed economica».