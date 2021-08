Calciomercato Milan: l’Atalanta chiede 10 milioni per Ilicic

Calciomercato Milan: l’Atalanta chiede 10 milioni di euro per Josip Ilicic, ma il club rossonero non vorrebbe spingersi oltre…

Il Milan punta sempre a prelevare dall’Atalanta Josip Ilicic, ma il club nerazzurro chiederebbe non meno di 10 milioni di euro.

Stando a quanto riferisce SportMediaset, il club di Via Aldo Rossi non vorrebbe spingersi oltre a 3-4 milioni di euro. Resta ottimismo tra le parti. C’è fiducia per la chiusura dell’affare negli ultimi giorni di mercato.