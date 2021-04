Calciomercato Milan: la Juventus si assicura un obiettivo rossonero

Calciomercato Milan: affondo decisivo della Juventus per il centrocampista Kvaratskhelia del Rubin Kazan, i dettagli

Come appreso da Juventusnews24, la Juve è in netto vantaggio rispetto alla concorrenza per Khvicha Kvaratskhelia, centrocampista classe 2001 in forza al Rubin Kazan. Paratici avrebbe già bloccato il primo colpo per la prossima stagione, con l’accordo condizionato dalla qualificazione alla Champions League.

I bianconeri pagherebbero la clausola per una cifra vicina ai 20 milioni di euro al club russo. Affondo, dunque, per Kvaratskhelia, eletto MVP della Russian League e miglior giocatore della Georgia nel 2020. Sarebbe anche il primo georgiano della storia della Juventus.