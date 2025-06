Calciomercato Milan, Kiwior e non solo: i rossoneri guardano in casa Arsenal! Ultime

Calciomercato Milan, Igli Tare incontra l’Arsenal per regalare ad Allegri sia Zinchenko che Kiwior: i rossoneri rivoluzionano la difesa

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha tenuto martedì un incontro cruciale con la dirigenza dell’Arsenal a Londra, con le discussioni che si sono concentrate principalmente su due difensori dei Gunners: Oleksandr Zinchenko e Jakub Kiwior. Questo incontro segnala una chiara intenzione da parte dei rossoneri di rafforzare le proprie opzioni difensive in vista della prossima stagione.

La Gazzetta dello Sport sottolinea che Oleksandr Zinchenko è considerato un potenziale erede di Theo Hernandez, nel caso in cui il terzino sinistro francese dovesse lasciare San Siro. Zinchenko, noto per la sua versatilità e abilità tecnica, può operare come terzino sinistro o a centrocampo, offrendo una preziosa flessibilità tattica. La sua esperienza in Premier League e in Champions League con Manchester City e Arsenal lo rende un obiettivo attraente per un Milan che mira a competere ai massimi livelli. La sua capacità di contribuire alla costruzione del gioco e i suoi istinti offensivi si allineano con il profilo del terzino moderno desiderato dai migliori club europei.