Mercato Milan, spunta l’ipotesi Mkhitaryan: i dettagli

Ecco i dettagli su un possibile arrivo di Mkhitaryan al Milan per sostituire Kessie

Dopo l’addio di Kessie il Milan è alla ricerca di un sostituto per la prossima stagione e potrebbe trovarlo in Serie A e a parametro zero: Mkhitaryan.

Come riporta calciomercato.it, l’armeno, che ha deciso Sampdoria-Roma con un goal, ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e non è detto che rinnoverà. Inoltre, per qualità ed esperienza potrebbe essere il profilo giusto per la formazione di Pioli.