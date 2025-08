Calciomercato Milan, nome nuovo per l’attacco! Tare pesca in Francia, sondaggi già avviati

Calciomercato Milan, spunta il nome di Kalimuendo per l’attacco rossonero della prossima stagione: contatti già avviati

Il calciomercato Milan è attivamente impegnato nella ricerca di un nuovo attaccante per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. Tra i nomi che circolano con insistenza, quello di Arnaud Kalimuendo del Rennes sta guadagnando sempre più terreno. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il giovane attaccante francese è finito nel mirino del Diavolo, che sta valutando seriamente la possibilità di intavolare una trattativa.

La notizia, diffusa da Di Marzio, sottolinea come Kalimuendo sia nella lista degli attaccanti seguiti con attenzione dal club rossonero. Sebbene al momento non ci sia un’offerta ufficiale, la volontà di approfondire il discorso è palpabile. Questo interesse non sorprende, considerando che il Milan è alla ricerca di profili giovani, di talento e con un potenziale di crescita elevato, in linea con la filosofia che la società intende portare avanti sotto la nuova gestione tecnica e dirigenziale.

L’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo del Milan segna un cambiamento significativo nelle strategie di mercato del club. Tare, noto per la sua capacità di scovare talenti e per la sua esperienza internazionale, sta lavorando a stretto contatto con il nuovo allenatore Massimiliano Allegri per costruire una squadra competitiva e in grado di lottare per i massimi obiettivi. La sinergia tra Tare e Allegri sarà fondamentale per identificare i profili più adatti al progetto tecnico, e l’interesse per Kalimuendo sembra essere un chiaro segnale di questa nuova direzione.

Arnaud Kalimuendo, classe 2002, è un attaccante versatile, capace di ricoprire sia il ruolo di punta centrale che di esterno offensivo. Le sue qualità tecniche, la velocità e l’ottimo fiuto per il gol lo rendono un profilo estremamente interessante per qualsiasi top club europeo. Dopo aver militato nelle giovanili del Paris Saint-Germain e aver avuto esperienze in prestito al Lens, si è affermato come un elemento chiave del Rennes, dimostrando le sue capacità nel campionato francese. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club, ma il Milan sembra essere in una posizione privilegiata per tentare l’affondo.

L’eventuale arrivo di Kalimuendo a Milano rappresenterebbe un investimento importante per il futuro del club. La dirigenza rossonera, con in testa Tare, è consapevole che per tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo è necessario puntare su giocatori con fame e voglia di affermarsi. L’idea è quella di creare un mix equilibrato tra giocatori esperti e giovani talenti, e Kalimuendo si inserisce perfettamente in questa logica. La sua giovane età, unita a un già considerevole bagaglio di esperienza, lo rende un acquisto potenzialmente di grande valore.

I tifosi rossoneri sono in trepidante attesa di scoprire i prossimi sviluppi del mercato. L’interesse per Arnaud Kalimuendo dimostra che il Milan sta agendo con determinazione per rinforzare l’attacco, un reparto che ha bisogno di nuove energie e soluzioni. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se la volontà di approfondire il discorso si trasformerà in una vera e propria trattativa, portando il talentuoso attaccante francese a vestire la maglia rossonera.