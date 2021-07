Calciomercato Milan: Kaio Jorge oggetto desiderio anche di un altro club

Kaio Jorge sarebbe oggetto desiderio non solo del Milan di Stefano Pioli ma anche della Juventus di Massimiliano Allegri, le ultime

Il diciannovenne brasiliano Kaio Jorge ha stregato Juventus, Milan e non solo. Lo riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

L’attaccante è in scadenza con il Santos a dicembre, dunque è ingaggiabile gratis a gennaio o acquistabile a prezzo di saldo in questa sessione di mercato. La scorsa stagione segnò 5 gol in 12 partite di Copa Libertadores.