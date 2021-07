Calciomercato Milan, Kaio Jorge a parametro zero: i dettagli

Calciomercato Milan, Kaio Jorge a parametro zero potrebbe essere il colpo giusto in attacco per i rossoneri. Non solo Giroud per Maldini

Milan, i rossoneri continuano a monitorare il mercato degli attaccanti non solo in Europa. Dopo Olivier Giroud sul taccuino di Maldini e Massara c’è anche il brasiliano Kaio Jorge, Punta centrale classe 2002, in scadenza di contratto con il Santos a gennaio.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, per Kaio Jorge il Milan starebbe lavorando ad un affondo già nelle prossime settimane in attesa di acquistarlo a parametro zero nel 2022.