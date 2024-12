Calciomercato Milan, l’attaccante torna in Italia a queste condizioni: Ibrahimovic può solo prendere nota

Calciomercato Milan, Zirkzee pronto al ritorno in Italia solo con la formula del prestito: Juve in pressing, Ibrahimovic defilato

Come riferito da Tuttosport, Joshua Zirkzee, ex obiettivo del calciomercato Milan durante la scorsa estate, può tornare in Serie A e più precisamente alla Juve, club nel quale ritroverebbe Thiago Motta.

Con il nuovo allenatore le cose al Manchester United sembrano essere leggermente migliorate rispetto a prima. Se il tecnico aprirà alla cessione dell’ex Bologna in prestito, da Torino però non perderanno tempo.