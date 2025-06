Calciomercato Milan, opzione David ancora possibile? C’è l’indiscrezione sull’attaccante canadese

Calciomercato Milan, Jonathan David resta un’opzione viva per i rossoneri? Le ultime sul possibile approdo della punta alla Juve

Il nome di Jonathan David continua ad agitare il calciomercato italiano, con la Juventus e il Milan in prima linea per accaparrarsi le prestazioni del talentuoso attaccante. Sebbene il giocatore canadese sia stato a lungo accostato ai bianconeri, le ultime indiscrezioni di Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, rivelano una situazione ancora in bilico e tutt’altro che definita. La possibilità di un trasferimento a parametro zero, pur rendendo David un’occasione ghiotta, solleva interrogativi importanti per le dirigenze dei top club.

Secondo quanto riportato da Romano, nonostante i contatti costanti e gli incontri recenti tra l’entourage di Jonathan David e la Juventus, la trattativa non è affatto in chiusura. La società bianconera, sotto la guida di un management attento, sta effettuando una valutazione approfondita dell’affare, sia dal punto di vista economico che finanziario. Non si tratta solo di definire l’ingaggio del giocatore, ma di comprendere l’impatto complessivo di tale investimento sul bilancio e sulla strategia a lungo termine del club. La prudenza della Juventus è dettata dalla necessità di operare scelte oculate, soprattutto in un periodo in cui la sostenibilità economica è prioritaria nel calcio moderno.

“I contatti tra Jonathan David e la Juventus sono ancora in corso. Ci sono stati degli incontri in questa settimana, delle chiamate per mantenere i contatti attivi,” ha dichiarato Fabrizio Romano, sottolineando come le due parti siano ancora in fase di dialogo aperto. Tuttavia, il giornalista ha evidenziato che “al momento, non siamo alla chiusura. Siamo alle valutazioni da parte della Juventus: il club, internamente, sia a livello tecnico che di management sta decidendo se e come fare l’investimento per Jonathan David a livello di cifre e a livello di costi.” Questo significa che la Juventus sta soppesando ogni dettaglio, dall’ingaggio alle commissioni, prima di dare il via libera definitivo.

Nel frattempo, Jonathan David attende con pazienza una risposta chiara da Torino, ma la sua posizione sul mercato non è esclusiva. Romano ha infatti svelato che “ci sono altri club all’estero interessati a lui,” rendendo la competizione per il suo cartellino ancora più accesa. Essendo un parametro zero, la situazione può evolvere rapidamente, in qualsiasi direzione.

L’interesse per Jonathan David non si limita alla Juventus. Anche il nuovo Milan, con Tare nel ruolo di direttore sportivo e Allegri in panchina (sebbene l’articolo originale menzioni Tare e Allegri come parte del “nuovo Milan,” è importante notare che l’informazione sulla permanenza di Allegri come allenatore del Milan non è attualmente confermata per la stagione futura, quindi si intende un accostamento in un contesto di mercato), ha mostrato un forte gradimento per l’attaccante. La dirigenza rossonera vede in David un profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo, garantendo gol e dinamismo. Il Milan, da sempre attento alle opportunità di mercato, potrebbe inserirsi con decisione qualora la Juventus non riuscisse a sbloccare la trattativa.

In conclusione, la corsa a Jonathan David è ancora apertissima. La Juventus deve sciogliere i suoi dubbi economici e finanziari, mentre il calciomercato Milan rimane alla finestra, pronto a sferrare l’attacco decisivo. Il futuro dell’attaccante canadese si deciderà nelle prossime settimane, con il calciomercato estivo che promette scintille e colpi di scena.