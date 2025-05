David Milan, il canadese verso la Serie A ma non sfonda rossonera: le ultime

David Milan, può sfumare l’arrivo a parametro zero dell’attaccante canadese: la Juve in forte pressing sul ragazzo

Jonathan David, l’attaccante canadese, è uno dei giocatori più richiesti del calciomercato e diverse squadre di Serie A sono interessate a lui. Il Napoli aveva già avviato contatti con gli agenti del giocatore, ma recentemente la Juventus ha aumentato il ritmo per cercare di chiudere l’affare.

I bianconeri sembrano decisi a soddisfare le richieste di David in termini di ingaggio per superare la concorrenza e aggiudicarsi le sue prestazioni. Nonostante il pressing del Napoli, la Juventus sta diventando sempre più ottimista riguardo all’acquisto del giocatore.

David ha avuto una stagione straordinaria in Ligue 1, segnando 16 gol e fornendo 5 assist in 32 partite, e ha anche impressionato in Champions League con 9 gol e 4 assist in 14 partite. Il calciomercato Milan era tra le squadre interessate a lui, ma sembra che la Juventus stia prendendo il comando nella corsa per il suo acquisto, come riportato da Gianluca Di Marzio.