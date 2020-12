Calciomercato Milan: Jovic nel mirino, oggi il suo agente è in Italia

Calciomercato Milan: non solo Scamacca, il club di Via Aldo Rossi vorrebbe provare a fare un tentativo anche per Luka Jovic del Real Madrid

Non solo Scamacca, il Milan vorrebbe provare a fare un tentativo anche per Luka Jovic del Real Madrid. Il serbo non sta attraversando un buon momento sotto la guida di Zinedine Zidane e per questo motivo potrebbe accettare di trasferirsi altrove.

Il Diavolo, come riporta il Corriere dello Sport, potrebbe provare a chiederlo in prestito con diritto di riscatto o semplicemente prestito secco sino a fine stagione, in modo da sopperire alle possibili assenze di Zlatan Ibrahimovic.