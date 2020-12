Calciomercato Milan: Scamacca è un obiettivo estivo, la Fiorentina…

Calciomercato Milan: i rossoneri in vista della prossima sessione estiva vorrebbero prelevare Scamacca, ma la Fiorentina accelera i tempi

Non solo un difensore centrale, il Milan come riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, sarebbe intenzionato anche ad ottenere un attaccante (vice Ibra).

Tra i nomi accostati al Diavolo ci sarebbe quello di Gianluca Scamacca, attaccante in forza al Genoa, girato in prestito secco dal Sassuolo. Il club neroverde valuta il talento 20 milioni di euro. Il club di Via Aldo Rossi sarebbe intenzionato a prelevarlo nella prossima estate ma potrebbe non avere l’occasione.

Infatti, stando sempre a quanto scrive la rosea, la Fiorentina avrebbe chiesto concrete informazioni sul giovane attaccante della Nazionale under-21, ipotizzando uno scambio alla pari con Patrick Cutrone. Il tempo scorre, il Milan non ne ha.