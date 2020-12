Milan, Scamacca in pole per il mercato di gennaio, caratteristiche congrue secondo Tuttosport di stamattina che lo descrive come vice Ibra

Milan, Scamacca in pole per il mercato di gennaio, caratteristiche congrue secondo Tuttosport di stamattina che lo descrive come vice Ibra: “Dirigenza attenta per il mercato di gennaio. ” E ancora: “Per i rinforzi Milan, Scamacca è in pole. Si vuole dare a Pioli un bomber caratteristiche fisiche simile ad Ibrahimovic“.

UN VERTICE IN GIORNATA- “In prestito al Genoa, è del Sassuolo. Possibile già oggi un vertice con il club”. Il quotidiano piemontese parla anche di cifre, necessarie per capire e comprendere le reali possibilità rossonere. Il Milan segue la pista dell’emergenza quando sappiamo che fino ad ora aveva preferito orientarsi verso un difensore centrale: “Per gli emiliani la punta vale 20 milioni. In Italia le alternative sono milik e Nzola”.