Scamacca è l’uomo giusto, quante somiglianze con Ibrahimovic

Scamacca è il giocatore di Serie A che somiglia di più a Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante classe ’99 ha qualità tecniche sopra la media nonostante un fisico imponente. Proprio per questo motivo, in molti lo associano allo svedese per la capacità di coniugare potenza e tecnica.

Anche dal punto di vista caratteriale il ragazzo è ormai maturo. È un giocatore che ama le sfide e, in un certo senso, ricorda proprio l’atteggiamento carismatico di Zlatan. Su Scamacca ci ha già messo gli occhi il Milan che per gennaio è alla ricerca di un attaccante per Stefano Pioli.