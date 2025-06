Calciomercato Milan, l’attaccante lascia il club a parametro zero! Non ci sono più dubbi, niente rinnovo

Calciomercato Milan, il serbo non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e lascerà Milanello a parametro zero

Il futuro di Luka Jović nel calciomercato Milan sembra ormai segnato. Le voci di un suo addio si fanno sempre più insistenti, e a confermare questa tendenza è il noto esperto di mercato Nicolò Schira. Secondo le ultime informazioni fornite da Schira, l’attaccante serbo sarebbe pronto a lasciare il club rossonero a parametro zero alla fine del suo contratto, che scade proprio il 30 giugno 2025. Una notizia che, se confermata ufficialmente, segnerebbe la fine di un capitolo piuttosto controverso nella sua carriera.

Jović è arrivato al Milan nell’estate del 2023 con un accordo annuale, dopo un periodo non proprio esaltante alla Fiorentina. L’aspettativa era che potesse ritrovare la forma smagliante che lo aveva reso un attaccante prolifico all’Eintracht Francoforte, attirando l’attenzione di grandi club europei come il Real Madrid. Tuttavia, la sua avventura in rossonero è stata caratterizzata da alti e bassi, con sprazzi di genialità alternati a periodi di anonimato. Nonostante qualche gol importante e alcune prestazioni incoraggianti – che hanno persino acceso la speranza di una possibile riconferma – la sua stagione non è stata sufficiente per convincere la dirigenza milanista a puntare su di lui a lungo termine.

Nicolò Schira, che è sempre molto informato sulle dinamiche di mercato e spesso anticipa movimenti importanti, ha evidenziato come la decisione del Milan di non offrire un rinnovo contrattuale a Jović sia ormai quasi definitiva. Questo significa che il giocatore potrà cercare una nuova sistemazione senza alcun costo di trasferimento per il club acquirente, rendendolo un obiettivo appetibile per diverse squadre, soprattutto quelle alla ricerca di un attaccante con esperienza internazionale e un potenziale di riscatto ancora da esprimere pienamente.

Per il Milan, la partenza di Jović a zero libererebbe un posto nella rosa e, cosa non meno importante, alleggerirebbe il monte ingaggi. Questo permetterebbe al club di reinvestire le risorse su un profilo diverso, magari più in linea con le esigenze tattiche e la visione a lungo termine della società. Il mercato degli attaccanti è sempre vivace, e il Milan è costantemente alla ricerca di un punta di riferimento che possa garantire un numero elevato di gol e un contributo costante alla manovra offensiva.

La notizia diffusa da Nicolò Schira apre quindi scenari interessanti sia per Jović che per il Milan. Il giocatore serbo avrà l’opportunità di rilanciare la sua carriera altrove, forse in un campionato o in un sistema di gioco che possa esaltare meglio le sue qualità tecniche e il suo istinto da goleador. Per il Milan, invece, si prospetta una sessione di mercato estiva molto intensa, con l’obiettivo primario di rinforzare l’attacco e trovare il profilo giusto che possa affiancare e, in futuro, magari sostituire l’attuale colonna portante dell’attacco rossonero. La fonte, Nicolò Schira, ribadisce che la separazione è quasi inevitabile, con Jović che si prepara a salutare la maglia rossonera. La palla passa ora al mercato, che dirà quale sarà la prossima destinazione di Luka Jović e chi vestirà la prestigiosa maglia numero 9 (o un altro numero importante) del Milan nella prossima stagione.