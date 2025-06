Calciomercato Milan, deciso il futuro di Jovic! Non se lo aspettava nessuno, comunicazione al serbo

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno deciso di non rinnovare il contratto di Luka Jovic, in scadenza il prossimo 30 giugno

Il mercato Milan estivo si avvicina e il Milan si trova di fronte a scelte cruciali per rinforzare il reparto offensivo. Entro il 30 giugno 2025, i rossoneri saluteranno ben due attaccanti: Tammy Abraham, che farà ritorno alla Roma dopo il prestito stagionale, e Luka Jović, il cui futuro è sempre più lontano da Milanello. La società, infatti, non eserciterà la clausola di rinnovo del suo contratto, segnando di fatto un addio definitivo per il centravanti serbo.

La notizia, riportata anche da Daniele Longo, esperto di mercato e voce autorevole nel panorama calcistico italiano, sottolinea l’urgenza di intervenire per il club di Via Aldo Rossi. Con il solo Santiago Giménez e il giovane talento Francesco Camarda a disposizione, Massimiliano Allegri, alla guida tecnica del Milan, ha espressamente richiesto alla dirigenza non solo l’acquisto di un nuovo centravanti, ma di un profilo di assoluto livello. Questa richiesta evidenzia la chiara volontà di innalzare la qualità dell’attacco, puntando su un giocatore in grado di fare la differenza e garantire un cospicuo bottino di gol.

Il capitolo Jović è particolarmente significativo. Arrivato con grandi aspettative, il suo percorso in rossonero è stato caratterizzato da alti e bassi. Sebbene non siano mancate alcune prestazioni incoraggianti e qualche gol importante, l’ex Real Madrid non è riuscito a imporsi con quella continuità che il Milan si aspettava da un attaccante del suo calibro. La decisione di non rinnovare il contratto è quindi il frutto di una valutazione complessiva sulle sue performance e sull’adattamento al sistema di gioco di Allegri. Questo addio lascia un vuoto da colmare e apre scenari interessanti per il calciomercato del Diavolo.

La partenza di Jović, unita al rientro di Abraham alla Roma, rende l’acquisto di una nuova punta una priorità assoluta. La direzione sportiva del Milan, di concerto con Allegri, sta già scandagliando il mercato alla ricerca del profilo ideale. Si cercano caratteristiche specifiche: un attaccante che sappia legare il gioco, attaccare la profondità e, soprattutto, avere un fiuto per il gol innato. La piazza milanista, ansiosa di rivedere la propria squadra competere ai massimi livelli, attende con trepidazione gli sviluppi di questa complessa ma affascinante operazione di mercato. Le prossime settimane saranno decisive per delineare il nuovo volto dell’attacco rossonero e dare concretezza alle ambizioni del club.