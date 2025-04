Condividi via email

Calciomercato Milan, l’attaccante spinge per il trasferimento all’estero: addio certo a fine anno. Le ultimissime notizie sui rossoneri

L’avventura di Joao Felix al Milan, con qualche rimpianto, si sta per concludere. I rossoneri, infatti, hanno ormai deciso da tempo di non voler trattare con il Chelsea per la sua permanenza.

Come riportato da Record il calciatore portoghese avrebbe l’obiettivo di tornare a giocare con il Benfica e, il club della capitale portoghese, sarebbe già disposto ad acquistarlo al termine della stagione.