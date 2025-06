Condividi via email

Calciomercato Milan, prima offerta per il colpo post Reijnders: Tare vuole accelerare per chiudere. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan avrebbe presentato la sua prima offerta ufficiale al Valencia per assicurarsi le prestazioni del giovane centrocampista Javi Guerra. L’offerta rossonera ammonta a 16 milioni di euro, a cui si aggiungerebbero 4 milioni di euro di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi.

Javi Guerra, classe 2003, è considerato uno dei talenti emergenti del calcio spagnolo. Nonostante la giovane età, ha già dimostrato le sue qualità nel campionato spagnolo, attirando l’attenzione di diversi club europei. Il Milan, alla ricerca di rinforzi a centrocampo per la prossima stagione, sembrerebbe aver individuato in Guerra il profilo ideale per rafforzare la propria rosa.

L’offerta del Milan testimonia la volontà del club di investire su giovani promettenti, in linea con la strategia adottata negli ultimi anni. Resta ora da vedere la reazione del Valencia, che potrebbe voler trattenere il proprio gioiello o valutare la proposta in base alle proprie esigenze economiche e sportive. La trattativa è appena iniziata e si preannuncia interessante, con il Milan che cercherà di chiudere l’affare il prima possibile per anticipare la concorrenza.