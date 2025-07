Calciomercato Milan, il club inglese si inserisce nella corsa a Jashari: nuovo scenario. Ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano, si fa sempre più calda la pista che porterebbe Ardon Jashari al Milan. Il giovane centrocampista svizzero, attualmente in forza al Club Brugge, avrebbe infatti declinato un’offerta proveniente dal West Ham.

Jashari, secondo Romano, avrebbe “ringraziato e declinato” l’approccio degli Hammers, dimostrando chiaramente di avere in testa soltanto il Milan. Questa presa di posizione del giocatore evidenzia la sua forte volontà di vestire la maglia rossonera, spingendo attivamente per il trasferimento.

Nonostante il forte desiderio del giocatore, la trattativa tra il Milan e il Club Brugge si presenta ancora in salita. Romano sottolinea che, “per ora”, il club belga non ha accettato l’offerta presentata dal Diavolo. Le cifre proposte dal Milan non sembrano soddisfare le richieste del Brugge, che valuta Jashari in modo significativo. Il Milan dovrà quindi rivedere la sua proposta economica o trovare una formula che possa convincere la società belga a lasciar partire il suo talento.

L’interesse del Milan per Jashari non è nuovo, e il fatto che il giocatore abbia rifiutato altre destinazioni per aspettare i rossoneri è un segnale importante. La volontà di Jashari potrebbe rivelarsi un fattore chiave per sbloccare la situazione, ma la resistenza del Club Brugge rappresenta al momento l’ostacolo principale. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il Milan riuscirà a trovare la chiave per portare Jashari a San Siro.