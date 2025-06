Calciomercato Milan, giornata decisiva per Jashari! Il Diavolo non molla, c’è un’opzione concreta sul piatto

Calciomercato Milan, quella di oggi sarà una giornata molto importante sul fronte Jashari: i rossoneri valutano un rilancio

Il calciomercato Milan si prepara a un’altra giornata cruciale nella trattativa per Ardon Jashari, talentuoso centrocampista del Club Brugge. Nelle prossime ore, infatti, è previsto un nuovo contatto diretto tra le due società, un incontro che si preannuncia decisivo per capire le reali possibilità di concretizzare l’affare. La situazione, come riportato da Moretto, rimane economicamente complessa e in salita, evidenziando una significativa distanza tra le richieste del club belga e l’offerta rossonera.

La Distanza Tra Offerta e Richiesta

L’ultima proposta del Milan per assicurarsi le prestazioni di Jashari ammonta a 27 milioni di euro di parte fissa, a cui si aggiungerebbero 5 milioni di euro di bonus, per un totale di 32 milioni di euro. Una cifra importante, che testimonia il forte interesse del club di Via Aldo Rossi per il giovane centrocampista. Tuttavia, le aspettative del Club Brugge sono decisamente più elevate. La società belga, infatti, aspira a una somma che sfiori i 40 milioni di euro, considerando sia la parte fissa che i vari bonus. Questa differenza di circa 8 milioni di euro rappresenta un ostacolo significativo e rende la trattativa particolarmente ardua.

Un Possibile Rilancio Rossonero

Nonostante le difficoltà economiche, il Milan sta valutando un rilancio. Questa mossa indicherebbe la volontà del club di non arrendersi e di provare a colmare il divario con le richieste del Club Brugge. Un eventuale aumento dell’offerta dovrebbe però essere attentamente ponderato, considerando i paletti finanziari e la strategia di mercato del Milan. Un rilancio troppo ambizioso potrebbe compromettere altre operazioni, mentre uno troppo contenuto potrebbe non essere sufficiente a sbloccare l’impasse. La decisione sarà cruciale e dipenderà molto dalla fiducia riposta nel potenziale di Jashari e dalla sua importanza nei piani tecnici del Milan.

Ardon Jashari: Un Obiettivo Primario

Ardon Jashari è considerato un obiettivo primario per il Milan, che vede in lui il profilo ideale per rinforzare il proprio centrocampo. Il giocatore, noto per le sue doti tecniche, la sua visione di gioco e la sua capacità di recuperare palloni, rappresenterebbe un innesto di qualità e prospettiva per la squadra rossonera. La sua giovane età e il suo margine di crescita lo rendono un investimento interessante per il futuro. L’insistenza del Milan su questo nome, nonostante le evidenti difficoltà economiche, sottolinea quanto il club creda nelle sue potenzialità.

Scenario Attuale e Prospettive Future

La trattativa per Jashari si inserisce in un contesto di mercato estivo sempre più dinamico e competitivo. I prossimi contatti diretti saranno fondamentali per capire se le due parti riusciranno a trovare un punto d’incontro. Il Milan dovrà decidere fino a che punto spingersi economicamente, mentre il Club Brugge valuterà se la nuova proposta rossonera sarà sufficiente a cedere uno dei suoi pezzi pregiati. L’esito di questa complessa negoziazione avrà un impatto significativo sulla strategia di mercato del Milan e sulla composizione della rosa per la prossima stagione. I tifosi rossoneri attendono con ansia gli sviluppi, sperando che la tenacia del club possa portare a un esito positivo.