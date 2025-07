Calciomercato Milan, Ricci ma non solo! Giornata decisiva, altro innesto a centrocampo. Ultime

Calciomercato Milan, Samuele Ricci non sarà l’unico colpo a centrocampo: oggi giornata decisiva per Ardon Jashari del Brugge

Il calciomercato Milan piazza il suo primo grande colpo di mercato per la stagione 2025/2026: Samuele Ricci è ufficialmente un nuovo giocatore rossonero. L’operazione, che si vociferava da giorni, ha trovato la sua conferma ufficiale, portando a termine un trasferimento che promette di rafforzare significativamente il centrocampo del Diavolo. Ricci, proveniente dal Torino, è stato acquisito per una cifra considerevole: 22 milioni di euro, a cui si aggiungeranno 3 milioni di bonus, per un investimento complessivo che sottolinea la fiducia del club nelle sue qualità.

La giornata di ieri ha segnato l’inizio della sua avventura milanista, con le visite mediche superate in mattinata e la successiva firma del contratto a Casa Milan nel pomeriggio. Ricci si è legato al club fino al 30 giugno 2029, con una opzione per un’ulteriore stagione, un segnale chiaro della volontà del Milan di costruire un progetto a lungo termine attorno al talentuoso centrocampista italiano. Questa operazione rappresenta il primo colpo ufficiale della nuova era del Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri, il quale si radunerà con la squadra lunedì a Milanello. Ricci sarà ovviamente presente e ha già avuto un primo colloquio di persona con il suo nuovo tecnico.

Le Prime Emozioni di Samuele Ricci in Rossonero

Dopo l’annuncio ufficiale, le prime parole di Samuele Ricci da giocatore milanista sono arrivate attraverso i canali ufficiali del club, trasmettendo tutto il suo entusiasmo e la sua determinazione. “Ciao tifosi rossoneri, sono carichissimo per questa nuova avventura e non vedo l’ora di vedervi a San Siro. Le emozioni sono tante, mai stato così nervoso come in questi giorni. Farò del mio meglio per ripagare la fiducia del Milan. Vi mando un abbraccio e un saluto, Forza Milan!”. Queste dichiarazioni evidenziano la sua passione e la voglia di scendere in campo per onorare la maglia rossonera. L’arrivo di Ricci è un passo cruciale per il centrocampo, portando dinamismo, qualità nel recupero palla e una visione di gioco che sarà fondamentale per le strategie di Allegri. I tifosi milanisti non vedono l’ora di ammirare le sue prestazioni nel leggendario stadio di San Siro.

Il Milan non si Ferma: Obiettivo Ardon Jashari

Ma le novità di mercato per il Milan potrebbero non finire qui. Come riportato da Tuttosport (fonte citata per la notizia sull’interesse per Jashari), la dirigenza rossonera è già al lavoro per un ulteriore rinforzo in mezzo al campo: Ardon Jashari. I dirigenti di via Aldo Rossi sono in trepida attesa di segnali dal Club Brugge in merito all’ultima proposta presentata dal Milan. L’offerta è di ben 32 milioni di euro, più bonus che potrebbero portare l’operazione a sfiorare i 37 milioni di euro tra obiettivi “facili” e “difficili”. Il Milan è convinto di aver fatto il massimo sforzo economico per il centrocampista svizzero e, per questo motivo, non intende fare ulteriori rilanci. La determinazione di Jashari di vestire la maglia rossonera è un fattore chiave, con il giocatore che desidera il Milan a tutti i costi e spera che il Club Brugge possa presto soddisfare la sua volontà, magari già oggi stesso. Se l’operazione Jashari dovesse concretizzarsi, il Milan si troverebbe con un centrocampo notevolmente rinforzato, in grado di affrontare le sfide della prossima stagione con maggiore profondità e qualità. La campagna acquisti rossonera è entrata nel vivo, e l’entusiasmo tra i tifosi è alle stelle in attesa di ulteriori annunci ufficiali che potrebbero definire il futuro del Milan.