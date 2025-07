Calciomercato Milan, il gesto di Jashari non lascia spazio ad interpretazioni: Brugge avvisato! Ultimissime notizie sui rossoneri

La situazione legata a Jashari si sta facendo sempre più tesa, e la sua chiara volontà di approdare al Milan rappresenta il punto di forza per i rossoneri. Il centrocampista svizzero ha infatti rifiutato ogni altra proposta, innescando un vero e proprio braccio di ferro con il Club Brugge. La sua assenza è stata notevole e significativa negli eventi clou del weekend.

In questo fine settimana di riflessione, Jashari non ha preso parte alla prima amichevole stagionale del Brugge contro il Rakow, e la sua futura convocazione è ora a forte rischio. Diversi piccoli ma eloquenti segnali alimentano le speranze milaniste. Ieri, durante la presentazione delle nuove maglie del Brugge, Jashari era clamorosamente assente tra i quattro calciatori scelti come modelli. Nonostante sia il giocatore più rappresentativo e il miglior interprete dell’ultimo campionato, il club ha deciso di non includerlo.

Sempre ieri, in occasione del Fan Day, una giornata dedicata all’incontro con i tifosi per l’avvio della nuova stagione, Jashari non si è presentato. Queste assenze, tutt’altro che casuali, rafforzano l’idea di una ferma decisione del giocatore di lasciare il Belgio per vestire il rossonero. Il Milan sa di avere il coltello dalla parte del manico, forte della determinazione incrollabile dello svizzero.