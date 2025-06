Calciomercato Milan, Vlahovic pista assolutamente plausibile! Ingaggio e cartellino, le cifre sul piatto

Calciomercato Milan, l’ipotesi Dusan Vlahovic resta assolutamente plausibile per l’attacco rossonero: ecco le cifre sul piatto

Il mercato del calcio italiano si infiamma con una notizia che potrebbe ridisegnare gli equilibri in Serie A. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, la pista che porta Dusan Vlahovic al Milan non solo rimane aperta, ma si sta rivelando più concreta del previsto. Questa rivelazione ha scatenato un vibrante dibattito tra i tifosi e gli addetti ai lavori, ponendo l’accento su una trattativa che, fino a poco tempo fa, sembrava quasi impossibile.

Il nodo cruciale di ogni negoziazione di alto livello è sempre stato l’aspetto economico. Nel caso di Vlahovic, il suo ingaggio attuale, pari a circa 12 milioni di euro, rappresenta un ostacolo significativo per molte squadre. Tuttavia, Pedullà sottolinea una soluzione innovativa che il calciomercato Milan starebbe vagliando: la spalmatura dell’ingaggio. Questa strategia finanziaria, che consiste nel diluire il salario su un numero maggiore di anni di contratto, renderebbe l’onere annuale molto più sostenibile per le casse rossonere, trasformando un potenziale problema in un’opportunità concreta.

Ma non è solo l’ingaggio a rendere l’affare fattibile. Anche il costo del cartellino di Vlahovic, stimato tra i 20 e i 25 milioni di euro, rientra nei parametri finanziari che il Milan è disposto a considerare per un attaccante del calibro del serbo. Questo prezzo, considerato ragionevole per un giocatore della sua età e del suo potenziale, rende l’operazione ancora più attraente per la dirigenza milanista. La sostenibilità economica dell’operazione è un elemento chiave che potrebbe spingere il Diavolo a tentare l’affondo decisivo.

L’arrivo di Vlahovic a Milanello rappresenterebbe un cambio di passo importante per l’attacco del Milan. Il centravanti serbo, con la sua fisicità, la sua capacità realizzativa e la sua presenza in area di rigore, potrebbe essere il profilo ideale per guidare il reparto offensivo nelle prossime stagioni, garantendo un elevato numero di gol. La sua giovane età e il suo margine di crescita lo rendono un investimento non solo per il presente, ma anche per il futuro del club.

La notizia di Alfredo Pedullà suggerisce che il Milan sta esplorando attentamente tutte le opzioni per rafforzare la propria rosa. L’operazione Vlahovic, pur essendo complessa e articolata, sembra avere basi solide e una logica finanziaria ben definita. I prossimi giorni e le prossime settimane saranno cruciali per capire se questa affascinante possibilità si trasformerà in una realtà di mercato, regalando ai tifosi rossoneri un nuovo bomber di livello internazionale.