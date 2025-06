Vlahovic Milan, non manca il forte interesse di Allegri: c’è un’unica strada percorribile per chiudere la trattativa. Le ultimissime sui rossoneri

Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, ha fatto il punto sul suo canale YouTube in merito alle voci che accostano Dusan Vlahovic al Milan. L’attaccante serbo, attualmente in forza alla Juventus, è stato accostato con insistenza ai rossoneri, ma l’operazione presenta delle complessità, principalmente legate all’ingaggio del giocatore.

Secondo Pedullà, l’acquisto di Vlahovic da parte del Milan potrebbe concretizzarsi con un costo del cartellino stimato tra i 20 e i 25 milioni di euro. Una cifra che, di per sé, non sarebbe insostenibile per le casse rossonere. Tuttavia, il nodo cruciale risiede nello stipendio del giocatore. Attualmente, Vlahovic percepisce un ingaggio di 12 milioni di euro netti a stagione, una cifra che il Milan non è disposto a sostenere, data la sua politica di contenimento dei costi e di sostenibilità finanziaria.

La chiave per sbloccare l’affare, sottolinea Pedullà, sarebbe la disponibilità di Vlahovic a ridursi drasticamente l’ingaggio, accettando una cifra intorno ai 6-7 milioni di euro netti a stagione. Questa riduzione, quasi del 50%, renderebbe l’operazione economicamente più fattibile per il Milan. Senza questo taglio, l’acquisto di Vlahovic rientrerebbe nell’“extra budget” e richiederebbe un’approvazione diretta e specifica da parte della società, che dovrebbe derogare alle sue linee guida finanziarie.

In sintesi, l’arrivo di Vlahovic al Milan non è impossibile, ma richiede un sacrificio significativo da parte del giocatore in termini economici. La palla passa ora nelle mani dell’attaccante serbo, che dovrà decidere se anteporre le sue ambizioni sportive e la possibilità di un nuovo progetto tecnico alla sua attuale remunerazione. Il Milan, dal canto suo, attende una mossa, pronto a cogliere l’opportunità qualora si presentassero le condizioni economiche ideali.