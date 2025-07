Calciomercato Milan, rispunta Rabiot? Pallino di Allegri, il francese potrebbe arrivare se...

Calciomercato Milan, può rispuntare Rabiot per il centrocampo: il francese è un pupillo di Allegri. Tutti i dettagli

Il calciomercato Milan è assoluto protagonista di questa finestra di calciomercato estivo, con il nuovo direttore sportivo Igli Tare e il tecnico Massimiliano Allegri intenti a plasmare una squadra ancora più competitiva. Il reparto nevralgico del campo è quello su cui si sta concentrando la maggior parte degli sforzi, con acquisti mirati e obiettivi ambiziosi. Come riportato da Calciomercato.it, la rivoluzione a centrocampo è già iniziata con due colpi di grande rilevanza che hanno infiammato la piazza rossonera.

Il primo innesto di spessore risponde al nome di Samuele Ricci, prelevato dal Torino. Un centrocampista dalle grandi prospettive, con doti di interdizione e visione di gioco che lo rendono un elemento prezioso per il futuro del Diavolo. A questo si aggiunge un’operazione che ha del clamoroso: l’arrivo a parametro zero di Luka Modric. Nonostante l’età, il Pallone d’Oro croato, svincolatosi dal Real Madrid, porta in dote una leadership inestimabile, una qualità tecnica sopraffina e una esperienza internazionale che pochi possono vantare. La sua presenza è destinata a elevare il livello del centrocampo rossonero, offrendo ad Allegri soluzioni tattiche di primissimo piano.

Ma l’ambizione del Milan non si ferma qui. L’obiettivo principale e quasi ossessivo di Igli Tare è Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero di origini macedoni, classe 2002, è considerato un talento cristallino e il suo acquisto rappresenterebbe un ulteriore salto di qualità. Nonostante una recente offerta al rialzo di 33,5 milioni di euro più 4,5 di bonus, il Club Brugge non ha ancora dato il suo assenso definitivo. Tuttavia, il Milan è fiducioso e continuerà il forte pressing sul giocatore, forte di un’intesa già raggiunta con Jashari stesso per il suo trasferimento a Milano. La determinazione di Tare è evidente e l’affare potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane, portando un altro giovane di grande potenziale alla corte di Allegri.

Parallelamente alla trattativa per Jashari, i rossoneri stanno esplorando altre piste per rafforzare ulteriormente la mediana. Stando a quanto riportato dai bookmaker, potrebbe esserci un nuovo e clamoroso tentativo per Adrien Rabiot. Il trentenne nazionale francese, attualmente in forza al Marsiglia di De Zerbi, è da sempre un pallino di Massimiliano Allegri, che lo ha avuto alle sue dipendenze durante la sua precedente esperienza alla Juventus. Nelle ultime ore, la quota per il suo trasferimento in rossonero è crollata a 2.00, segno di un interessamento concreto e di una trattativa che potrebbe entrare nel vivo. Resta da vedere se il Marsiglia accetterà di privarsi del suo centrocampista, ma la volontà di Allegri potrebbe giocare un ruolo chiave.

L’alternativa principale a Rabiot porta a un altro ex bianconero: Hans Nicolussi Caviglia, quotato a 3.50. Il giovane centrocampista non dovrebbe rimanere al Venezia dopo la retrocessione in Serie B e il Milan potrebbe cogliere l’occasione per assicurarsi un giocatore con margini di crescita interessanti e già rodato nel calcio italiano. A chiudere il podio dei profili seguiti, si posiziona il danese Frendrup del Genoa, bancato a 4.00. Per lui si prospetta un derby di mercato con l’Inter, a testimonianza dell’elevato interesse su un giocatore di grande dinamismo e capacità di recupero palla.

Il Milan di Igli Tare e Massimiliano Allegri è quindi in piena costruzione, con l’obiettivo di creare un centrocampo solido, di qualità e con ampie soluzioni. Le prossime settimane saranno decisive per definire gli ultimi tasselli di un reparto che si preannuncia tra i più forti e completi della Serie A. La strategia del club è chiara: investire su giovani talenti e affiancarli a giocatori esperti per un mix vincente.