Calciomercato Milan, Tare pronto al super colpo in Serie A! Sfida aperta, questo il prezzo

Calciomercato Milan, Igli Tare è pronto a chiudere il colpo Leoni dal Parma: servono 20 milioni di euro, sfida aperta all’Inter

Le due sponde del Naviglio, Milan e Inter, si contendono da sempre la supremazia calcistica, una rivalità sana che si estende ben oltre il campo da gioco, arrivando a infiammare anche il mercato dei trasferimenti. L’ultimo nome ad accendere questa competizione è quello di Alessandro Leoni, un talentuoso difensore centrale proveniente dal Parma. Un giovane prospetto che, nonostante la sua giovane età (18 anni), ha già dimostrato qualità tecniche e una personalità impressionante, attirando l’attenzione dei due top club milanesi.

Secondo quanto riportato da Daniele Longo, giornalista esperto di calciomercato, l’Inter si è mossa con anticipo. Piero Ausilio e Dario Baccin, rispettivamente direttore sportivo e vice-direttore sportivo nerazzurri, hanno avviato i primi contatti con il Parma, nella persona del direttore generale Mauro Cherubini. La strategia dell’Inter sembra essere quella di capitalizzare il lavoro svolto in precedenza, dato che il club nerazzurro segue Leoni da almeno un anno.

Tuttavia, il Milan non ha intenzione di arrendersi. Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio, responsabili dell’area tecnica rossonera, sono pronti a recuperare il terreno perduto. L’interesse del Milan per Leoni è fortissimo, tanto da considerarlo una priorità assoluta per la difesa. La volontà del Diavolo è quella di portare a termine l’operazione a prescindere dal futuro di giocatori attualmente ritenuti cedibili come Malick Thiaw e Fikayo Tomori. Questo sottolinea la determinazione del Milan nel voler puntare su Leoni come elemento cardine per il futuro della propria retroguardia.

Un fattore cruciale in questa contesa è la figura dei rispettivi allenatori. Da un lato c’è Cristian Chivu, che ha allenato e valorizzato Leoni nella seconda parte della scorsa stagione con la primavera dell’Inter. La conoscenza diretta e il rapporto instaurato con il giovane difensore potrebbero rappresentare un vantaggio significativo per i nerazzurri. Dall’altro lato, troviamo Massimiliano Allegri, il tecnico della Juventus, che, pur non essendo direttamente coinvolto nell’operazione di uno dei due club milanesi, ha osservato Leoni diverse volte dal vivo al Tardini, rimanendone molto colpito dalle sue qualità. Questo evidenzia come il talento del ragazzo sia riconosciuto anche da allenatori di grande esperienza e fama.

Il Parma, consapevole del valore del suo gioiello, ha fissato una valutazione importante per Leoni. La richiesta iniziale parte da 25 milioni di euro, e il club ducale non intende scendere al di sotto dei 20 milioni di euro, con l’aggiunta di bonus legati alle prestazioni e agli obiettivi. Una cifra considerevole per un diciottenne, ma che riflette le grandi aspettative riposte nel ragazzo.

La scelta finale di Leoni sarà dettata dalla possibilità di essere protagonista sin da subito, nonostante la sua giovanissima età. Entrambi i club dovranno quindi presentargli un progetto tecnico convincente che garantisca spazio e opportunità di crescita. Il calciomercato Milan, pur sapendo di essere in svantaggio per la maggiore tempestività dell’Inter, non si lascia spaventare. La dirigenza rossonera è convinta delle proprie possibilità di ribaltare la situazione e di convincere Leoni a scegliere la maglia rossonera. La battaglia per il talento di Leoni è appena iniziata, e promette di essere uno dei duelli più avvincenti di questa sessione di mercato tra le eterne rivali di Milano.