Calciomercato Milan, trattativa calda per Leoni dal Parma: Tare e Allegri lo vogliono. Tutti i dettagli. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan continua a guardare al futuro, e in particolare ai giovani talenti che potrebbero rinforzare la rosa nei prossimi anni. Secondo quanto riportato dal giornalista Orazio Accomando, noto per le sue indiscrezioni di mercato, il club rossonero sarebbe in forte pressing per assicurarsi le prestazioni di Alessandro Leoni, promettente difensore centrale classe 2006.

Leoni, attualmente in forza al Parma, è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico italiano nel suo ruolo. Dotato di un’ottima fisicità unita a buone qualità tecniche e una notevole intelligenza tattica, il giovane difensore ha già attirato l’attenzione di diversi top club, sia italiani che europei. Il Milan, tuttavia, sembrerebbe in vantaggio nella corsa per accaparrarselo, dimostrando un interesse concreto e avanzato.

L’operazione rientrerebbe nella strategia del Milan di investire sui giovani, una politica che ha già portato a San Siro elementi come Malick Thiaw, anche lui arrivato da giovane promessa e poi affermatosi in prima squadra. L’idea è quella di integrare Leoni nel settore giovanile rossonero, probabilmente nella formazione Primavera, per permettergli di crescere e adattarsi al sistema di gioco del club, per poi valutarne l’inserimento graduale in prima squadra.

Il pressing del Milan su Leoni non è un caso isolato. Sotto la nuova gestione (considerando i recenti cambiamenti, come il ritorno di Allegri e l’arrivo di Tare), il club sembra voler rafforzare la propria base di talenti, assicurandosi i migliori profili emergenti per costruire il Milan del domani. La dirigenza rossonera sarebbe al lavoro per trovare un accordo con il Parma e con l’entourage del giocatore, nella speranza di chiudere l’operazione in tempi brevi e assicurarsi un potenziale pilastro per la difesa del futuro.